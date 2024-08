Si terranno oggi alle 15:30 nella parrocchia di Sant’Anna ad Afragola i funerali di Pinarella Esposito, una delle prime star del web napoletano. Pinarella, scomparsa a 63 anni, aveva conquistato il cuore di molti con i suoi video virali, diventando una delle prime icone di internet in Italia, ben prima dell’avvento di TikTok.

Nota per la sua personalità carismatica e per la capacità di far sorridere attraverso i social, Pinarella si definiva con orgoglio “na uagliona“, un soprannome che le è rimasto anche grazie a una battuta in un video in cui si presentava come “54 anni, na uagliona“. Questo suo modo di ironizzare sulla vita l’aveva resa amata e seguita da tanti, che oggi la ricordano con affetto.

Negli ultimi tempi, Pinarella si era adattata ai nuovi media, approdando anche su piattaforme più recenti come TikTok, dove aveva rapidamente guadagnato una nuova ondata di follower. Tuttavia, i suoi contenuti erano diminuiti negli ultimi mesi, e la notizia della sua morte ha colto di sorpresa molti dei suoi fan.

I social sono stati inondati di messaggi di addio e ricordi affettuosi. “Amica mia, non mi dovevi lasciare”, scrive qualcuno su Facebook, mentre un altro commenta: “So che soffrivi tanto, sappi che sarai nel mio cuore. Farai cantare anche gli angeli nel paradiso, buon viaggio Pinarella”. Tra i tanti ricordi, c’è chi la saluta con il soprannome affettuoso “piccerella“, riflettendo l’affetto e la vicinanza che Pinarella ha saputo creare con la sua presenza online.

Oggi, amici, follower e familiari si riuniranno per darle l’ultimo saluto, ricordando la gioia e la leggerezza che ha saputo portare nelle loro vite.