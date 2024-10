Una tragica notizia ha sconvolto la comunità di Afragola. Una bimba di appena 10 mesi è deceduta mentre dormiva nella sua culletta. Il dramma si è consumato nell’isolato 1 del quartiere Salicelle, zona popolare della città a nord di Napoli.

Afragola, malore in culla: muore bimba di 10 mesi

Secondo le ricostruzioni della polizia, allertata in seguito all’intervento del personale sanitario del 118, i familiari della piccola avrebbero chiamato i soccorsi dopo aver notato un improvviso e preoccupante malore della bambina. Nonostante l’intervento tempestivo degli operatori sanitari, ogni tentativo di soccorso è risultato purtroppo vano, e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo le informazioni preliminari, non sono stati rilevati segni di violenza o indizi che possano far sospettare cause diverse da quella di un decesso naturale. Tuttavia, per fare piena luce sull’accaduto, è stata disposta l’autopsia presso l’ospedale di Giugliano. L’autopsia, che verrà eseguita nelle prossime ore, dovrebbe fornire ulteriori dettagli per chiarire le cause del decesso. Solo con i risultati degli esami sarà possibile chiudere le indagini, escludendo ogni altra ipotesi e ponendo fine ai dubbi sull’accaduto.