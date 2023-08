Un 30enne di Afragola è giunto al pronto soccorso dopo essere stato accoltellato nella notte in strada. L’uomo, attualmente ricoverato al San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, non è in pericolo di vita.

Afragola, lite finisce nel sangue: 30enne accoltellato da sconosciuti in strada

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Afragola, dopo aver ricevuto una segnalazione di una persona ferita da arma da taglio giunta in ospedale, che hanno ascoltato il racconto della vittima e avviato le indagini. Secondo una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che l’uomo mentre era in strada avrebbe litigato, per motivi ancora non chiari, con alcune persone a lui sconosciute per poi alla fine essere accoltellato.

Arrivato al pronto soccorso, l’uomo è stato medicato dai sanitari del nosocomio frattese. Per lui ferite da arma da taglio al costato e alla gamba destra. Sul caso stanno indagando i militari dell’Arma al fine di ricostruire l’esatta dinamica. Non è escluso che eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nel luogo in cui è avvenuto il ferimento possano essere sequestrate dai Carabinieri, al fine di trovare elementi utili alle indagini.