Lutto ad Afragola per la morte di Tina Cantore, 28 anni. Appena due giorni fa, la ragazza aveva celebrato la sua promessa di matrimonio con Antonio. La giovane è andata in coma dopo un forte mal di testa e poche ore fa è sopraggiunto il decesso.

Afragola, fa promessa di matrimonio: dopo due giorni muore

Sono passati dalla gioia delle nozze al dolore della perdita. Tina e Antonio avrebbero dovuto giurarsi amore eterno sull’altare la prossima estate ma un cinico destino ha spezzato il loro sogno. Come apprende Teleclubitalia, martedì sera, a poche ore dalla promessa di matrimonio, Tina ha accusato un forte mal di testa ed è stata trasportata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. I medici l’hanno subito sottoposta a un intervento d’urgenza a seguito del quale è andata in coma. Nonostante le preghiere di amici e parenti, il cuore della 28enne ha smesso di battere dopo 48 ore. Vani gli sforzi del personale medico di tenerla in vita.

La notizia sta circolando in queste ore sui social, gettando nello sconforto amici e parenti. “Una ragazza straordinaria – ha scritto Salvatore -. Non ci sono parole! Siamo incazzati con la vita!! Che Dio abbia cura di te. Non ti dimenticheremo mai”. “Mi dispiace davvero tanto – ha commentato invece Cinzia – non ci credo ancora un abbraccio con il cuore r.ip in pace sposa bella”. E ancora Carmela: “Da oggi ho perso una figlia amica una sorella sei l’angelo più bello in paradiso riposa in pace, bella sposa mia“.