Cominciano oggi i lavori di demolizione del cinema teatro “Splendido” di Afragola. A darne notizia il consigliere comunale Antonio Iazzetta per il quale “oggi è un giorno triste per chi ama la cultura e la storia di una Città”.

Afragola: inizia demolizione dello “Splendido”, al suo posto appartamenti e locali commerciali

“Il locale che ha permesso a tanti afragolesi di assistere a spettacoli teatrali e vedere film per decenni sarà demolito con tutte le storie che potrebbe raccontare. Al suo posto saranno realizzati appartamenti, box e locali commerciali che dovrebbero ospitare un supermercato” ha aggiunto Iazzetta, ricordando di aver provato in Consiglio comunale “a capire perché l’Amministrazione comunale non ha cercato di fermare quest’operazione edilizia per difendere la storia culturale della città, così come è stato fatto in altre città dove, evidentemente, c’è più attenzione per questi temi, ma non ho avuto alcuna risposta convincente”.