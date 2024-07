Durante le operazioni di abbattimento di un edificio ad Afragola, è crollata una parete dello stabile accanto. Gli operai della ditta incaricata dei lavori si sono così ritrovati letteralmente nella camera da letto dell’abitazione vicina. Fortunatamente, non risultano feriti ma sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza della zona. Non è noto, ma molto probabile che ci siano degli sfollati.

Durante demolizione di un vecchio stabile, crolla parete del palazzo accanto ad Afragola

L’incidente è avvenuto in via Amendola e ha portato alla chiusura immediata della strada, con l’intervento sul posto dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

A darne notizia in anteprima il portale NanoTv. Secondo le prime ricostruzioni e le indiscrezioni da loro raccolte, la parete che è crollata era parte di un edificio vecchio e non più stabile. Il muro, evidentemente vetusto, era appoggiato sulla parete dell’edificio adiacente che era in fase di abbattimento. Questa configurazione ha contribuito al cedimento strutturale: privo del supporto necessario, il muro non è stato in grado di reggersi autonomamente.

Sarà ora compito delle forze dell’ordine avviare un’indagine più approfondita per verificare responsabilità ed eventuali altre vulnerabilità strutturali negli edifici circostanti.

Nel frattempo, l’area rimane chiusa al traffico e sotto stretto monitoraggio delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.