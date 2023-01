Forse una challenge sui social. Forse solo una bravata pericolosa. Ad Afragola, in questi giorni, è allarme per la presenza di una baby-gang che lancia sassi contro le finestre di alcuni residenti a sera o nel cuore della notte. Vittime per lo più professionisti, in particolare un medico della zona.

Afragola, allarme baby-gang: lanciano sassi alle finestre

Un gruppo di ragazzini, di età ricompresa tra i 12 e i 16 anni, presumibilmente provenienti dal rione Salicelle, avrebbe preso di mira l’abitazione di un dottore a colpi di sassaiole. Non semplici sassolini, ma pietre di medie dimensioni in grado di infrangere un vetro e ferire gravemente una persona. Nel filmato, diffuso dalla vittima, si notano due giovanissimi raccogliere da terra dei sassi e lanciarli in direzione della villa.

«Non sono sassolini – dichiara la vittima, noto medico di Afragola – sono sassi molto grandi che potrebbero anche uccidere se colpissero uno dei miei familiari. Questa notte uno dei sassi é entrato nel balcone distruggendo un oggetto – prosegue – sarebbe potuto entrare anche in casa creando grossi danni a persone». Il professionista annuncia la consegna delle immagini registrate dal suo sistema di videosorveglianza alle forze dell’ordine: «I colpevoli devono essere identifificati prima che succeda qualcosa di più grave».