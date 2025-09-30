Paura nella notte in via Saggese ad Afragola, dove un violento incendio ha distrutto il noto bar “Kevin Coffee”, punto di riferimento per tanti residenti della zona.

Afragola, incendio nella notte: devastato il bar “Kevin Coffee”

Le fiamme, divampate improvvisamente, hanno avvolto l’intero locale, generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza e rendendo l’aria irrespirabile per diverse ore. Sul posto sono giunte diverse squadre di vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Le cause del rogo restano al momento da accertare: non si esclude alcuna ipotesi e saranno gli accertamenti tecnici a chiarire l’origine delle fiamme. Intanto il locale rimarrà chiuso fino a nuova comunicazione.

Attraverso la pagina social Afragola Informa, i titolari hanno lanciato un messaggio ai clienti: «Con grande dispiacere dobbiamo informarvi che il nostro negozio rimarrà temporaneamente chiuso a causa dell’incendio. Vi chiediamo un po’ di pazienza e di continuare a sostenerci. Torneremo più forti di prima».