Cinque cani di razza American Bully, di cui quattro cuccioli e la loro mamma, trovati senza vita: questo il drammatico bilancio dell’incendio divampato, ieri sera, in un box di un edificio isolato, in via Salicelle, ad Afragola, in provincia di Napoli.

Afragola, incendio in un box: morti cinque cani

A domare le fiamme i Vigili del Fuoco accorsi sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione dai residenti del quartiere. Presenti anche i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Casoria che hanno messo in sicurezza la zona interessata e avviato subito le indagini per far luce sull’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, pare che l’incendio sia stato generato da una stufa lì presente.

Che cosa ci facessero gli animali all’interno di un garage, al momento non è chiaro. Sono in corso accertamenti per capire se fossero detenuti e magari utilizzati per combattimenti clandestini oppure se dotati di microchip, quindi regolarmente registrati all’anagrafe canina e di proprietà di qualche residente.

Le carcasse dei cani morti sono state rimosse da una ditta specializzata. Oltre ai militari e ai pompieri è intervenuto anche il personale dell’Asl Veterinaria Napoli 2 Nord. Non si registrano danni agli altri edifici confinanti.