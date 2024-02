Non concede tregua la criminalità nell’area nord di Napoli. Sono decine le attività commerciali che finiscono bersaglio di gruppi di malviventi senza scrupoli. Questa volta è toccato a “Fresco”, noto ristorante di Afragola, vittima di un furto con spaccata messo a segno con un’auto-ariete.

Afragola, furto con spaccata da “Fresco”: banditi sfondano ingresso. “Siamo esasperati”

Il raid è avvenuto lo scorso venerdì, intorno alle 4 e 30 del mattino, ed è durato diversi minuti. A documentare il furto le immagini di videosorveglianza. I balordi, almeno quattro, hanno sfondato la porta d’ingresso con un’auto-ariete, servendosi di una Lancia Lybra. Una volta all’interno, hanno razziato bottiglie di champagne e palmari per poi rubare 1000 euro dal fondo cassa. Oltre al furto che, purtroppo, hanno subito i titolari del locale anche il danno economico: solo quello alla porta è di 2mila euro.

L’appello degli imprenditori

Il video del raid è stato poi inviato al parlamentare Francesco Emilio Borrelli unitamente a una lettera-appello a firma degli imprenditori del gruppo “Fresco”.

“La nostra azienda ha recentemente preso la decisione di investire in questa area – spiegano i titolari -, riconoscendo il suo potenziale e la sua importanza per lo sviluppo economico della Regione. Tuttavia, siamo ora sconfortati. Dopo un tentativo di qualche settimana fa, andato a vuoto, un gruppo di criminali è riuscito ad entrare nel nostro locale in Afragola, con una violenza inaudita”.

Gli imprenditori poi concludono: “Siamo consapevoli che affrontare la criminalità sia una sfida complessa che richiede un impegno a lungo termine e la collaborazione di tutte le parti interessate. Tuttavia, siamo fiduciosi che, lavorando insieme, possiamo fare progressi significativi nel migliorare la sicurezza e la qualità della vita ad Afragola.”

“Istituire subito un tavolo per la sicurezza”