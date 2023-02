Arrivano le prime buone notizie per i lavoratori dell’ex Ipercoop, supermercato sito all’interno del centro commerciale “Le porte di Napoli” ad Afragola che ha chiuso dichiarando fallimento ad ottobre scorso. Ieri, in seguito ad un incontro in Regione Campania, è stato firmato un prolungamento degli ammortizzatori sociali.

Afragola, fallimento Ipercoop: prolungata cassa integrazione per i 176 lavoratori

I dipendenti potranno usufruirne fino al primo gennaio del 2024. “Almeno ora abbiamo modo di aiutare le nostre famiglie, ma speriamo che presto arrivi anche il lavoro” hanno commentato i dipendenti del supermercato.

In questi ultimi giorni, si erano intensificate le proteste dei 137 dipendenti di Afragola uniti ai 39 di Nola, supermercato Ex Auchan gestito dalla stessa società subentrata a Coop e che aveva subito la stessa sorte. Il 31 gennaio è infatti scaduta per tutti i 176 lavoratori la cassa integrazione e in molti hanno temuto di finire sul lastrico. Ma nella giornata di ieri, al termine del vertice in Regione, si è deciso di venire accogliere le richieste dei dipendenti prolungando così gli ammortizzatori sociali.