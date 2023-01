A un mese dalla loro nomina, gli assessori sono ancora senza deleghe ad Afragola. Una mancata assegnazione che fa temere un nuovo azzeramento di giunta: a meno di due mesi dal primo. Insoddisfazioni sulla congruità dei nomi ai ruoli ci sarebbero anche in seno alla maggioranza.

Le polemiche politiche si stanno però concentrano in questi giorni in particolare su uno: l’assessore in quota Lega, Mauro Di Palo, di cui l’opposizione – primo fra tutti il consigliere di A viso Aperto – chiede le dimissioni. L’accusa è di non aver rispettato la legge ed aver dato un cattivo esempio alla città usando per muoversi e recarsi al comune un auto senza nessuna copertura assicurativa. Di Palo che fino a qualche settimana fa era assessore alla polizia municipale e alla sicurezza è tra i riconfermati nella giunta al secondo giro ed uomo di punta dell’amministrazione a guida Antonio Pannone.

Ai nostri microfoni le dichiarazioni del consigliere Gennaro Giustino: