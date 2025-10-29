Afragola: “Dammi i soldi e ti ridò l’auto”, 22enne tenta “cavallo di ritorno” ma viene arrestato

Aveva chiesto 1.200 euro per restituire un’auto rubata ad Afragola, ma è finito in manette. È stato arrestato lunedì pomeriggio dalla Polizia di Stato un 22enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

Afragola: “Dammi 1.200 euro e ti ridò l’auto”, tenta “cavallo di ritorno” ma viene arrestato

La vittima, derubata pochi giorni prima, si era rivolta alla Questura denunciando una serie di telefonate estorsive. L’uomo era stato invitato a lasciare una busta con il denaro in via Cupa Cardone. I Falchi della Squadra Mobile hanno organizzato un appostamento e sono intervenuti nel momento in cui il giovane ha raccolto la busta, bloccandolo dopo un breve inseguimento.

Oltre all’arresto, al 22enne sono state contestate tre violazioni del Codice della Strada: guida senza patente, mancata assicurazione e revisione scaduta. L’auto rubata è stata ritrovata e restituita al legittimo proprietario.