Un palazzo è crollato nel centro storico di Afragola, in provincia di Napoli. Il crollo si è verificato stasera, intorno alle 21, in via Giovanni Ciaramella.

Afragola, crolla un palazzo in centro: si cercano eventuali dispersi

Sembra che lo stabile fosse disabitato da tempo. Tuttavia, si cercano eventuali dispersi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco. La zona è stata circoscritta dalle forze dell’ordine per consentire le operazioni di scavo. In questo momento i pompieri sono al lavoro per verificare la presenza di persone all’interno dell’edificio o di passanti rimasti coinvolti nel cedimento.

Sul posto si è recato anche il sindaco di Afragola, Antonio Pannone. “Continuano gli accertamenti ma – spiega all’Ansa – non dovrebbero esserci persone coinvolte. Il corpo di fabbrica che è crollato era oggetto di un intervento di abbattimento e ristrutturazione ed era quindi disabitato”.

Nel centro storico della città a Nord di Napoli si registra l’ennesimo crollo. A inizio dicembre il sottosuolo spofondò in Primo Vicolo Maiello e sei famiglie furono sgomberate.