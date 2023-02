Quali sono i rischi del praticare sesso non protetto? Come si possono evitare? Di questo e di altro ancora si è parlato questa mattina ad Afragola durante un convegno, organizzato dall’amministrazione comunale e in particolare dal neo assessore alla salute Ernesto Salzano, sulle malattie sessualmente trasmissibili. L’incontro si è avuto nella biblioteca comunale di Afragola e vi hanno partecipato psicologi, ginecologi e studenti delle scuole superiori del territorio.