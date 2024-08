Si barrica in casa e minaccia di far esplodere alcune bombole di gas. A fermare l’uomo, un 45enne di Afragola con precedenti di polizia, sono stati gli agenti del locale Commissariato, che sono intervenuti in via Regina dopo aver ricevuto alcune segnalazioni dai vicini di casa.

Afragola, barricato in casa lancia bombola di gas dal balcone: arrestato 45enne

I fatti si sono verificati ieri in tarda serata. I poliziotti, giunti sul posto, hanno tentato dall’esterno dell’appartamento di far desistere il 45enne dalle sue intenzioni. Ma, avendo avvertito un forte odore di gas, hanno deciso di far irruzione in casa grazie anche al supporto dei Vigili del Fuoco.

Nel frattempo, l’uomo si è chiuso in camera da letto e dal balcone ha minacciato i poliziotti in strada lanciando contro di loro diverse suppellettili, dei coltelli e anche una bombola del gas; contestualmente, altri agenti, sono entrati nella stanza e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato. L’uomo è stato tratto in arresto per tentato omicidio plurimo aggravato, minacce, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale