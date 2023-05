L’assessore alla salute del comune di Afragola Ernesto Salzano avrebbe aggredito verbalmente e poi minacciato di farlo anche fisicamente il consigliere d’opposizione Antonio Iazzetta. A raccontarlo è lo stesso consigliere in un lungo post sul suo profilo Facebook.

Afragola, assessore aggredisce consigliere comunale: l’opposizione chiede revoca

I due – insieme ad altri rappresentanti del Comune di Afragola ed istituzioni del territorio – hanno partecipato ieri ad un incontro sul tema della legalità nella scuola media Angelo Mozzillo. Proprio a fine incontro sarebbe nato il diverbio e – secondo quanto testimoniato anche da diversi presenti – è stato necessario bloccare l’assessore per evitare che dalla violenza verbale si passasse a quella fisica.

Già diverse settimane fa, Salzano era finito sotto i riflettori dei media per un suo post su fb – poi cancellato, ma ripreso da diversi siti – in cui con diverse foto mostrava di “festeggiare” il pagamento di una contravvenzione quasi sbeffeggiando il vigile urbano che l’aveva firmata. In quell’occasione proprio Iazzetta insieme agli altri esponenti dell’opposizione chiese la revoca del suo incarico che, tuttavia, non è arrivata.

Domani, in consiglio comunale, sarà messa ai voti la mozione di sfiducia chiesta dalla minoranza. E non è detto che non ci siano sorprese: sembrerebbe infatti che l’atteggiamento di Salzano non sia piaciuto neanche ad alcuni esponenti del suo partito d’appartenenza, Fratelli D’Italia, anche se il presidente del Consiglio Biagio Castaldo al momento resta su una posizione di prudenza più che di aperto scontro contro chi – tra i meloniani afragolesi – sarebbe per coprire le spalle anche questa volta all’assessore Salzano.