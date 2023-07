Anche la città di Afragola è giunta all’agognata approvazione del PUC: il piano urbanistico comunale che delineerà l’assetto del territorio negli anni a venire.

Ad annunciarlo il sindaco Pannone. “Il 20 luglio sarà una data da ricordare” ha scritto il sindaco parlando di un “traguardo storico che arriva a quasi 50 anni approvazione del precedente piano regolatore”.

“Gli obiettivi prefissati sono ampiamente attesi e condivisa dai cittadini che ci hanno premiato alle ultime elezioni” continua Pannone elencando una serie di punti cardine del programma quali il recupero e la valorizzazione del centro storico (in gran parte costituito da edifici vetusti, abbandonati o occupati illegalmente), la razionalizzazione delle aree produttive, la rigenerazione urbana e per ultima – ma non da ultima – la valorizzazione della stazione ad alta velocità.

Gioiello architettonico firmato da Zaha Hadid ed attualmente utilizzato da un gran numero di cittadini dell’area nord di Napoli ma anche del Nolano immerso nelle campagne tra Afragola, Casalnuovo e Acerra e ancora non adeguatamente servito né da mezzi di collegamento né da strutture ricettive per i viaggiatori.

“ L’approvazione arriva con 20 giorni di ritardo rispetto a quanto previsto dalle leggi vigenti” sottolinea il consigliere d’opposizione Antonio Iazzetta che parla anche di un lavoro “segreto” dato che – scrive Iazzetta – “ neanche a noi consiglieri comunali è stato permesso di sapere qualcosa in più e di offrire un contributo utile”

Dopo l’approvazione in giunta, il Puc dovrà passare per il consiglio comunale. “Siamo fiduciosi che la maggioranza saprà compiere il proprio dovere, – scrive il consigliere Giuseppe Migliore – Il futuro di Afragola è pieno di opportunità e successi, e questo nuovo strumento urbanistico segna l’inizio di una nuova era.