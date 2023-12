Giulio Golia, noto volto del programma “Le Iene” di Italia 1, è recentemente stato ad Afragola per occuparsi della Masseria Ferraioli, bene confiscato alla criminalità organizzata la cui esperienza rischia di essere cancellata dalla costruzione di uno svincolo autostradale.

Del caso, così come dei ritardi nella spesa di 1,5 milioni di euro attesi dal giugno 2018 per la creazione di una casa rifugio destinata a donne vittime di violenza, si è occupata in diverse occasioni anche la nostra redazione.

Il servizio televisivo realizzato da Giulio Golia dovrebbe essere trasmesso stasera sulla rete Italia 1. Ad anticiparlo, Giovanni Russo, direttore del consorzio di associazioni cui è stato affidato il bene.

Il servizio de Le Iene sulla Masseria Ferraioli di Afragola

“Molto probabilmente questa sera Le Iene, attraverso Giulio Golia, parleranno della Masseria Ferraioli! – scrive Russo nel gruppo fb cittadino PoliticalLife – Racconteranno la storia di riscatto e bellezza del nostro bene confiscato e della forza della Comunità degli Orti che con le sue 308 famiglie rivendica una vita senza corruzione e malaffare!”

La conferma del sindaco

Anche il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, ha confermato di aver incontrato il giornalista de Le Iene e di aver risposto a tutte le sue domande inerenti la Masseria Ferraioli.

Pannone ha poi confermato di voler completare e rendere operativo il centro di accoglienza per le donne vittime di violenza, superando i ritardi del passato, ma ha ribadito la necessità di realizzare lo svincolo autostradale, in conformità alle sentenze del Consiglio di Stato e agli esiti della conferenza dei servizi del dicembre 2021.