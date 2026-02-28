Afragola, 17enne accoltellato nella notte: ferito dopo inseguimento in scooter

Notte di violenza ad Afragola, dove un 17enne del posto è stato accoltellato intorno alle 00.50 in via Pietro Nenni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile insieme ai militari della stazione di Afragola, allertati per la segnalazione di un minore ferito.

L’aggressione dopo un inseguimento in scooter

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, il ragazzo si trovava in sella al proprio scooter quando sarebbe stato avvicinato da alcuni coetanei, anche loro a bordo di scooter. Ne sarebbe nato un breve inseguimento, al termine del quale il 17enne sarebbe stato raggiunto e colpito con un fendente alla coscia destra.

Trasferito all’ospedale di Frattamaggiore

Il giovane è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale di Frattamaggiore. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non versa in gravi condizioni.

Indagini in corso

Sono in corso le indagini dei Carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili dell’aggressione.