La FAC Academy non delude le aspettative: è stato un successo lo show andato in scena presso la Mostra d’Oltremare in occasione della ventesima edizione di “Aestetica”, tra gli eventi più attesi dell’anno.

In pedana il consolidato gruppo di hair stylist, tra i più conosciuti e amati del territorio, che insieme, unendo le forze, hanno dato vita nella mattina di domenica, uno spettacolo di stile, professionalità e talento.

In scena Antonio Gioia di Echo Barber in via della Resistenza, 36 a Giugliano, Pasquale Baccante di Hair World in via Innamorati, 99 a Giugliano, Salvatore Catelli di Catelli Luxury, in corso Campano 623 a Giugliano, Gianni Apice di Dacci un taglio in via Madonna delle Grazie, 4 a Giugliano, Agostino Palumbo di Ap Parrucchieri in via Santa Rita da Cascia, 8 a Giugliano, Tommaso Pennacchio di Tp Hairstylist in via Vastarella, 75 a Giugliano, Castrese Galluccio di CG Hair Project in via Spazzilli 66 a Giugliano, Antonio Di Nardo di Dna barber in via Carlo Francesco Bellingeri 6a a Roma e Nicola Micillo di Concept Hair in via Madonna delle Grazie 121 a Mugnano. Ha collaborato all’iniziativa l’Atelier Antonella D’auria di Corso Campano, 608 a Giugliano.

COMUNICATO STAMPA