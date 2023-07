Per alcune categorie di beneficiari, l’accredito di luglio del Reddito di cittadinanza, così come era stato ideato con la legge 4 del 2019, sarà l’ultimo. Da settembre sarà operativo l’assegno di supporto per la formazione e il lavoro.

Le ricariche sarebbero dovute partire nella giornata di oggi, giovedì 27 luglio, intorno alle ore 14 ma pare che, a causa di un disservizio di Poste Italiane, i soldi ancora non sarebbero stati erogati.

Addio al Reddito di Cittadinanza, oggi ultima ricarica per molti beneficiari

Da agosto dovranno infatti dire addio alla misura di sostegno economico coloro che:

a luglio vedranno accreditata la settima mensilità del RdC 2023;

non hanno soggetti minorenni, disabili o over 60 nel loro nucleo familiare.

Da settembre 2023 si cambia, perché diventa operativo l’assegno di supporto per la formazione e il lavoro. Per i percettori del sostegno economico, infatti, entrano nel vivo le modifiche introdotte dal governo Meloni.

Questo mese la ricarica del reddito di cittadinanza è cominciata il 15 luglio per i neo percettori, mentre quella prevista oggi – giovedì 27 luglio – spetta ai beneficiari a cui il sussidio è stato erogato almeno una volta o hanno presentato una richiesta di rinnovo dopo le prime 18 mensilità.

Il reddito di cittadinanza non sparirà del tutto nel mese di luglio, ma continuerà ad essere erogato fino al 31 dicembre di quest’anno per le famiglie “non occupabili” che hanno tra i componenti minori, anziani e persone con disabilità. Dal 1° gennaio 2024, le famiglie “non occupabili” riceveranno il nuovo assegno di inclusione, con importi non inferiori a 480 euro mensili, sempre erogati dall’Inps.