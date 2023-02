Il gelo sembra ormai alle spalle. Dopo la sferzata siberiana che ha provocato un crollo delle temperature anche al Sud Italia, si preparano giornate più tiepide. Dalla prossima settimana di febbraio è in arrivo quello che è stato già battezzato dagli esperti “l’anticiclone di San Valentino”.

Addio al freddo polare: in arrivo “la primavera di San Valentino”

L’anticiclone porterà un deciso rialzo termico con valori superiori alle medie di metà febbraio. L’alta pressione, di matrice sub-tropicale, da Nord Africa interesserà il Mediterraneo e investirà anche l’Europa meridionale.

Tra martedì e mercoledì prossimi si toccheranno punte fino a 20°C al Centro-Sud ma valori molto elevati anche su alcune aree alpine del Nord come nel caso di Bolzano e Trento che raggiungeranno i 15-16°C.

Valori in rialzo in Campania

Già da lunedì, 13 febbraio, in Campania le temperature oscileranno tra i 5 e i 15 gradi, con punte più elevate lungo le coste. Un tepore primaverile che renderà piacevole trascorrere più ore all’aria aperta o per una gita fuori città. A partire dal prossimo weekend si registrerà un ulteriore aumento della colonnina di mercurio, in particolare dei valori minimi.