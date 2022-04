Sono ore di apprensione ad Acerra per Ilaria Saporito, una ragazza di appena 27 anni che nel giocondi Pasqua è stata travolta da una pioggia di calcinacci sfattatisi da una palazzina al rione Bruno Buozzi. La giovane versa in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Acerra, Ilaria travolta da pioggia di calcinacci mentre cammina in strada

La mattina di domenica, giorno di Pasqua, Ilaria Saporito esce di casa a piedi. Mentre percorre via Deledda non si accorge della caduta di alcuni pezzi di intonaco che piovono dal cornicione di uno stabile. Un grosso calcinaccio la colpisce in testa, lasciandola esanime a terra. Immediatamente sono scattati i soccorsi: la giovane 27enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli in fin di vita. Le sue condizioni sarebbero molto gravi ed è attualmente in prognosi riservata.

Un video ha immortalato le fasi drammatiche dell’incidente e ha fatto il giro del web. Si vede, nel filmato, la giovane riversa a terra in una pozza di sangue e l’arrivo dei primi soccorritori (presumibilmente residenti). Lo stabile incriminato da cui sono caduti i calcinacci sarebbe di proprietà di Acer, l’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (ex Iacp). A indagare sull’episodio la Polizia di Stato con la magistratura della Procura locale.

Le parole del sindaco

Del caso si è occupato anche il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri. Il primo cittadino ha già provveduto ad emettere specifica ordinanza nei confronti della stessa Acer di provvedere ad horas all’adozione di tutti i provvedimenti necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza. Inoltre la fascia tricolore, con lo stesso provvedimento, ha intimato alla società di estendere la verifica a tutte le parti dei manufatti che costituiscono il Rione Buozzi e di provvedere entro 30 giorni all’esecuzione dei lavori necessari al ripristino funzionale delle parti degradate. Sotto accusa sarebbe finito soprattutto l’isolato 1.