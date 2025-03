Acerra, smantellata industria clandestina di lavorazione carni. 9500 kg di prodotti sotto chiave

Maxi sequestro ad Acerra: 9500 kg di prodotti di origine animale e un’intera area agricola sotto chiave. Smantellata industria clandestina di lavorazione carni. È il bilancio di un’importante operazione congiunta volta alla tutela della sicurezza alimentare e ambientale, che ha visto coinvolti l’ASL Napoli 2 Nord, il Comando di Polizia Municipale della Città di Acerra e l’Esercito Italiano.

Nel corso dell’operazione “Terra dei Fuochi”, i militari del XXI Reggimento Genio Guastatori hanno scoperto un’attività di lavorazione di prodotti di origine animale in un fondo agricolo, dando avvio alle attività ispettive della Polizia Municipale e dei Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 2 Nord.

L’ispezione ha rivelato una vera e propria industria clandestina dedita alla lavorazione di frattaglie e altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Le attività del Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale, coordinate dal Responsabile UOS Dott. Peres ed espletate dai Dirigenti Veterinari dottori Crimaldi, Troiano, Laganà e Mandato, hanno evidenziato gravi carenze igienico-sanitarie.

Circa 9500 kg di prodotti, prevalentemente visceri e zampe bovine, privi di qualsiasi riferimento sull’origine e tracciabilità ed in evidente cattivo stato di conservazione, venivano clandestinamente lavorati in aperta campagna, verosimilmente con l’ausilio di additivi non consentiti. Le acque reflue derivanti dalla lavorazione illecita venivano sversate nello stesso fondo agricolo.

La Polizia Municipale ha posto sotto sequestro l’intera area agricola insieme ai prodotti di origine animale e alle attrezzature utilizzate per la lavorazione. Contestualmente sono scattate le denunce alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola. L’operazione congiunta rappresenta un duro colpo contro chi mette a rischio la salute dei cittadini, dimostrando l’impegno costante delle istituzioni nella tutela della sicurezza alimentare e ambientale.