Si rifiuta di pagare la sosta e viene picchiato brutalmente da due parcheggiatori abusivi. È successo ad Acerra, dove la Polizia ha arrestato due persone. Sono gravemente indiziate di aver commesso, in concorso tra loro e con un altro soggetto non identificato, un tentativo di rapina aggravata, lesioni aggravate e minacce aggravate.

Acerra, si rifiuta di pagare la sosta: pestato brutalmente da due parcheggiatori abusivi

I poliziotti hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Nola. Le indagini hanno permesso di accertare he i due, lo scorso 4 ottobre, avrebbero percosso e minacciato una persona poiché si era rifiutata di corrispondere una somma di denaro per la sosta, nei pressi di una struttura sanitaria locale.

Nel corso del pestaggio, gli indagati hanno tentato altresì di impossessarsi degli effetti personali della vittima. La rapina però non si sarebbe consumata per eventi esterni non dipendenti dalla volontà dell’automobilista. Gli arrestati dopo gli adempimenti di rito, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.