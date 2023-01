Violenta rapina ieri sera ad Acerra in una tabaccheria di via Annunziata. Ferito un dipendente dell’attività commerciale.

Acerra, rapina in una tabaccheria di via Annunziata: un ferito

E’ stato un sabato sera all’insgna della microcriminalità in provincia di Napoli. I carabinieri della stazione di Acerra sono intervenuti presso una tabaccheria in Via Annunziata ad Acerra, a una manciata di metri dal castello baronale. Secondo una prima ricostruzione, due sconosciuti – uno armato di pistola – hanno fatto irruzione nel locale e hanno minacciato i dipendenti per ottenere l’incasso.

Durante la rapina uno degli impiegati è stato colpito alla testa con il calcio della pistola. I due balordi sono fuggiti portando via un bottino ancora da quantificare. La vittima è stata medicata presso l’ospedale di Acerra e per fortuna non ha riportato gravi ferite. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma per chiarire dinamica e rintracciare i malviventi anche grazie all’ausilio delle immagini di videosorveglianza.