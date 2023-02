È lutto ad Arzano per la scomparsa di Giuseppina Grande, la 49enne morta dopo essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra. La donna è morta a distanza di 48 ore, nel giorno in cui doveva essere dimessa dall’ospedale. Giuseppina lascia, insieme al marito, anche due figli.

Acerra, prima l’intervento di addominoplastica poi il malore: Giuseppina muore a 49 anni

Quando il marito è andato in clinica per portarla a casa aveva capito che qualcosa non andava. Dopo pochi minuti è stato informato che la moglie era morta. Giuseppina, infatti, avrebbe accusato un malore improvviso: i medici l’hanno trasportata immediatamente in sala operatoria per provare a salvarla, ma senza riuscirvi. L’uomo subito dopo la tragica notizia ha sporto denuncia ai carabinieri. La Procura della Repubblica di Napoli Nord ha aperto un’indagine ed ha disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche.

Le indagini della Procura serviranno a chiarire cosa potrebbe essere successo e se sia stato fatto tutto il possibile per salvare la vita di Giuseppina. La scomparsa della donna ha molto scosso tutta la comunità della cittadina del napoletano.

Intanto, sui social sono già tantissimi i messaggi di dolore e vicinanza alla famiglia per la terribile e prematura perdita. “E poi arrivano quelle notizie che sanno di incredibile, buon viaggio Pina grande dovevamo festeggiare i 50 anni”, scrive Giovanna. “Non riesco ancora a credere a quello che è successo – aggiunge Teresa – una tristezza infinita, mi dispiace tanto, Giuseppina Grande”.