ACERRA-ARZANO. Si è sottoposta a un intervento di addomino plastica due giorni fa e nella notte è morta. Vittima una donna di soli 49 anni di Arzano. La salma è stata sequestrata a seguito della denuncia del marito.

L’intervento di chirurgia plastica era stato effettuato nella clinica Villa dei Fiori di Acerra lunedì e oggi la donna doveva essere dimessa dal nosocomio ma le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate.

Questa notte, infatti, la 49enne si è sentita male ed è stata portata d’urgenza in sala operatoria dove purtroppo non c’è stato nulla da fare. La donna è spirata. Inutile l’intervento dei sanitari. La salma è stata portata al Policlinico di Napoli ed è stata posta sotto sequestro, così come le cartelle cliniche. Sul corpo della vittima sarà effettuata l’autopsia, su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’esame autoptico chiarirà le cause del decesso. Il marito ha chiesto infatti l’intervento delle forze dell’ordine per far luce su quanto accaduto e come sia stato possibile che due giorni dopo l’intervento di chirurgia plastica la donna sia deceduta.

Già diversi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social da familiari e amici, increduli alla notizia della sua morte: Come si può dare un senso, come si può continuare a guardare il cielo e sorridere, come si può. Cosa diremo alla tua adorata nipotina?sarai la storia più bella che gli racconteremo. Ci mancherai Giuseppina Grande ci hai svuotato, distrutti” scrive un familiare. E ancora un’amica: “E poi arrivano quelle notizie che sanno di incredibile buon viaggio Pina grande dovevamo festeggiare i 50 anni”.