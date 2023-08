Aggressione al pronto soccorso della Villa dei fiori ad Acerra poco prima delle 12 di ieri. Una donna positiva al Covid ha preso a schiaffi il personale sanitario e ha cominciato a tossire sui presenti.

Acerra, con febbre alta al pronto soccorso: prende a schiaffi infermiera e tossisce sui presenti

La paziente era giunta presso la struttura sanitaria lamentando una colica renale. Secondo quanto denunciato dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, non dichiara però al triage di avere la febbre. Cosa che viene accertata solo una volta entrata per la visita del medico.

Viene subito fatto il tampone e la donna risulta positiva al Covid. Quando l’infermiera di turno fa presente l’omissione della donna questa dà in escandescenza aggredendola e ferendola al collo e al braccio e iniziando a tossire vicino a tutti i presenti.

Il commento

“Un’aggressione vigliacca e criminale per la quale esprimo solidarietà all’infermiera rimasta ferita e al personale sanitario in servizio in quel momento. E’ inaccettabile un comportamento del genere all’interno di una struttura sanitaria dove ci si reca per essere soccorsi e non per aggredire il personale in servizio. Mi auguro che la protagonista di questa triste vicenda venga identificata e punita severamente come merita chi provoca una interruzione dei servizi sanitari di emergenza con gratuita violenza”. Questo il commento del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.