Proseguono le indagini sulla tragica morte della piccola Giulia, la bambina di 9 mesi sbranata dal pitbull di famiglia nella notte tra il 15 e il 16 febbraio nel rione Ice Snei di Acerra, in provincia di Napoli.

Acerra, la piccola Giulia uccisa dal pitbull: la scientifica torna nell’appartamento

Nella mattinata di oggi, lunedì 24 febbraio, la polizia scientifica è tornata nell’appartamento alla ricerca di nuovi elementi utili all’inchiesta. Durante il primo sopralluogo, l’appartamento era stato trovato già pulito, sollevando dubbi tra gli inquirenti su un possibile inquinamento della scena del crimine. Il nuovo accesso dei tecnici della scientifica ha l’obiettivo di chiarire chi possa aver ripulito l’abitazione e perché.

L’indagine si concentra in particolare su Vincenzo, il papà della piccola Giulia, indagato per omicidio colposo. L’uomo, risultato positivo alla cannabis, deve rispondere anche di omessa custodia e vigilanza del cane. Come richiesto dal suo avvocato, Luigi Montano, è stato fissato un nuovo interrogatorio per chiarire la vicenda. Secondo quanto riferito dall’indagato al legale, potrebbe essere stato un parente a ripulire l’appartamento prima del sequestro, ma sarà il confronto con i giudici della Procura di Nola a fare luce su questo aspetto.

L’autopsia effettuata sul corpo della bambina ha confermato la presenza di morsi riconducibili al pitbull. Stando alla ricostruzione, l’animale avrebbe aggredito la piccola mentre il padre dormiva. Solo dopo essersi accorto della tragedia, l’uomo avrebbe portato la figlia alla clinica Villa dei Fiori. Tuttavia, inizialmente Vincenzo aveva raccontato un’altra versione, sostenendo che la bambina fosse stata attaccata da un cane randagio, versione poi smentita dai fatti.