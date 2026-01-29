Pusher in manette. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne ed un 34enne, entrambi di Acerra, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Acerra, piazza di spaccio “a due” in via Matteotti: arrestati un 20enne e un 34enne

In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, nel transitare in via Matteotti ad Acerra, hanno svolto un servizio di osservazione nei confronti di due soggetti fermi nei pressi di uno stabile. In quei frangenti, uno di essi, dopo aver prelevato qualcosa da una busta poco distante, l’ha consegnata ad una persona in cambio di denaro. Quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente. L’altro soggetto, invece, svolgeva funzioni di “vedetta”.

A quel punto i poliziotti sono prontamente intervenuti e hanno bloccato i due indagati, trovando uno di essi in possesso di circa 50 euro, evidente provento dell’attività di spaccio. Gli agenti hanno recuperato la busta al cui interno hanno rinvenuto 10 stecche di hashish per un peso complessivo di circa 21 grammi e 16 dosi contenenti 4 grammi circa di cocaina.