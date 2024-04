Momenti di paura ad Acerra per il gesto inconsulto di un 40enne che ha dato alle fiamme un auto per poi fermarsi a guardare il rogo. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l’accusa di incendio doloso.

Acerra, dà alle fiamme un’auto e si ferma a guardare il rogo: arrestato

I militari hanno notato in corso Italia una vettura avvolta dalle fiamme. Poco distante c’era un uomo che, nascosto dietro ad un cassonetto dell’immondizia, assisteva alla scena a debita distanza.

Tra le mani il 40enne aveva un accendino verde utilizzato, secondo gli investigatori, verosimilmente per appiccare l’incendio. L’uomo è finito in manette ed è ora nel carcere di Poggioreale. Ancora ignote le motivazioni del suo gesto. Non si esclude alcuna pista, neanche il movente personale.