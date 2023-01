Una barbara aggressione quella subita dal personale sanitario del pronto soccorso di Villa dei Fiori di Acerra, nel pomeriggio di oggi giovedì 19 gennaio. A raccontare l’accaduto è l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”.

Acerra. Non vogliono aspettare il turno: in 7 picchiano infermiere al pronto soccorso

Erano da poco trascorse le ore 15 quando nel nosocomio acerrano è giunta una famiglia composta da 7 persone con ragazzo di 17 anni che lamentava dolori addominali e vomito. I familiari hanno preteso la visita immediata, ma l’infermiere del triage li ha invitati attendere il turno. Le parole dell’infermiere hanno innescato un’immediata discussione e dalla parole ai fatti è stata questione di secondi.

L’intera famiglia ha fatto irruzione nel triage aggredendo due infermiere e un membro del 118 che si trovava lì per il trasporto di un paziente. Non solo. I 7 soggetti hanno distrutto parte del pronto soccorso e diverse apparecchiature. “Serve la Polizia subito, in tutti i pronto soccorso della Regione Campania”, denunciano i membri dell’associazione che da anni si battono per i diritti del personale sanitario. Attualmente il pronto soccorso dell’ospedale è chiuso per assenza di personale.