Ancora aggressioni ai danni del personale sanitario. Dopo il grave episodio registrato a Foggia, questa volta lo scenario della violenza è la clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove dottoresse e infermieri sono state aggredite da un gruppo di donne in circostanze ancora da chiarire.

Acerra, gruppo di donne picchia dottoresse e infermiere: violenza in ospedale

A darne notizia è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli: «Un gruppo di persone tra cui diverse donne hanno aggredito delle dottoresse e delle infermiere della Villa dei Fiori ad Acerra. Sono intervenute vigilanza e carabinieri e sono scattate anche le denunce». La Villa dei Fiori è una struttura accreditata col Servizio Sanitario Nazionale che assorbe molta utenza dell’area Nord di Napoli e non sono nuove vicende del genere, tant’è che qualcuno lo ha definito «ospedale da incubo».

Il tema delle aggressioni al personale sanitario è tornato alla ribalta dopo le recenti scene documentate all’ospedale di Foggia, dove infermieri e medici hanno dovuto barricarsi in una stanza per sottrarsi alla furia dei parenti di una donna morta. Per arginare il fenomeno, il governo ha ipotizzato di istituire una sorta di Daspo per chi aggredisce il personale delle strutture: l’aggressore per 3 anni dovrà pagare le prestazioni sanitarie.