Acerra, furia all’Ufficio Tributi: impiegato colpito con una testata dopo lite su cartella esattoriale

Momenti di tensione ieri presso l’Ufficio Tributi di Acerra, in via Marconi, dove si è verificata un’aggressione ai danni di un dipendente comunale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Acerra, allertati per una violenza avvenuta all’interno degli uffici.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di verifica, un 62enne avrebbe colpito con una testata al volto un impiegato dell’ufficio. Alla base dell’aggressione ci sarebbe stata una discussione legata alle modalità di trasmissione di una cartella esattoriale.

Dipendente in ospedale: prognosi di 3 giorni

A seguito del colpo ricevuto, il dipendente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. I medici lo hanno dimesso con una prognosi di 3 giorni. I Carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Al vaglio degli investigatori le testimonianze e le immagini di eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella struttura.