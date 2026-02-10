Un uomo di 72 anni, noto alle forze dell’ordine e residente ad Acerra, è stato medicato nella notte al Pronto Soccorso della clinica Villa dei Fiori dopo essere rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco alla gamba. Secondo quanto riferito dallo stesso G. T., l’episodio si sarebbe verificato intorno alle 4 del mattino, nei pressi di piazza San Pietro.

Acerra, 72enne raggiunto da colpi d’arma da fuoco in piazza San Pietro

L’anziano ha raccontato agli agenti che si era fermato davanti a una tabaccheria per acquistare le sigarette al distributore automatico quando due persone, arrivate a bordo di uno scooter, si sarebbero avvicinate senza pronunciare parola. A quel punto uno dei due avrebbe esploso un colpo, colpendolo alla coscia sinistra, per poi dileguarsi rapidamente.

Il ferito è stato trasportato in ospedale, dove i sanitari hanno escluso il coinvolgimento di organi vitali. Le sue condizioni non destano preoccupazione: la prognosi è di pochi giorni, salvo eventuali complicazioni. Gli investigatori della Polizia di Stato stanno ora lavorando per chiarire il contesto dell’accaduto. Al momento appare poco probabile l’ipotesi di una rapina, dal momento che i responsabili non avrebbero avanzato alcuna richiesta prima di sparare. Gli accertamenti si stanno concentrando invece su un possibile collegamento con un precedente diverbio menzionato dalla vittima, oltre che sui suoi trascorsi e sulle frequentazioni attuali.

Nel frattempo sono stati effettuati sopralluoghi nella zona e sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche sia private, installate tra piazza San Pietro e le strade limitrofe, potenzialmente utilizzate dai due per arrivare e allontanarsi dal luogo dell’agguato. La versione fornita dal 72enne resta al vaglio degli inquirenti.