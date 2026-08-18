Accordo club-Comune: venerdì Giugliano-Scafatese a porte aperte

Venerdì i tifosi del Giugliano torneranno allo stadio De Cristofaro. Ad annunciarlo è il sindaco Diego D’Alterio dopo il esordio (amaro) a porte chiuse in Coppa Italia col Sorrento. È questo il risultato del lavoro portato avanti in questi giorni dall’amministrazione comunale, attraverso l’assessore allo Sport, Marco Sepe e l’assessore con delega alla Polizia Municipale, Alfonso Sequin; nel confronto con la società Giugliano Calcio del presidente Alfonso Mazzamaur.

Ieri pomeriggio – fa sapere il primo cittadino – la società ha trasmesso via PEC al Comune una proposta per la definizione delle somme relative ai servizi della Polizia Municipale svolti in occasione delle gare casalinghe, assumendo l’impegno a definire le somme pregresse. Il comandante della Polizia Municipale Luigi De Simone ha garantito la disponibilità del personale necessario allo svolgimento del servizio in occasione della gara di venerdì.

“Ringrazio l’intero comando della Polizia Municipale – sottolinea D’Alterio – per l’impegno profuso nel trovare le condizioni necessarie per garantire il servizio”. Venerdì 21 agosto quindi, in occasione di Giugliano-Scafatese, prima partita casalinga di campionato in questo nuovo campionato di Serie C, il Giugliano avrà nuovamente il proprio pubblico sugli spalti. Il sindaco di Giugliano ribadisce l’importante del confronto e del senso di responsabilità di tutte le parti coinvolte. Restano da definire poi tutti gli aspetti per la gestione della struttura, che quest’anno ospiterà anche il Savoia di Torre Annunziata. Intanto venerdì il De Cristofaro tornerà ad avere il sostegno del popolo gialloblu.