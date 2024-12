A Villaricca inaugurato il centro anti violenza dell’associazione “Cometa”

E’ stato inaugurato in via Antonio Genovesi n.20 a Villaricca il centro antiviolenza dell’associazione “Cometa”. Un nuovo spazio d’ascolto che si occuperà di fornire assistenza alle donne che subiscono maltrattamenti, abusi o stalking: dal sostegno psicologico e sociale per vittime e figli, all’accompagnamento alla denuncia alle forze dell’ordine, fino all’assistenza legale gratuita, all’ospitalità presso le case rifiugio ed alla sensibilizzazione nei comuni dell’hinterland e nelle scuole.

Per chiedere aiuto, si può telefonare, inviare una e-mail ([email protected]) o recarsi direttamente nella sede dell’associazione no-profit. Davanti alla sede, c’è anche una cassetta d’emergenza per lasciare segnalazioni in forma anonima e riservata. All’inaugurazione ieri sera, oltre a tanti cittadini e volontari, anche esponenti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaudieri, dei servizi sociali e del consiglio regionale. A Villaricca ora è attiva quindi una nuova struttura a disposizione delle donne vittime di violenza.

