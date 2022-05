Verona. Sarà condotta da Carlo Conti con la partecipazione di Fiorella Mannoia e sarà un tributo a Lucio Dalla a dieci anni dalla scomparsa. Una serata evento in cui si racconterà l’artista attraverso le canzoni e non mancheranno le emozioni.

Tra i protagonisti del back stage della trasmissione-evento, che sarà poi trasmessa dalla Rai in prima serata, anche l’hair stylist giuglianese Antonio Campagnuolo che sarà tra gli acconciatori della serata.

Il professionista, esperto di colorazione e presente a Giugliano con Arte&Style in via Marchesella 106, è molto conosciuto in Campania ed ha alle spalle importanti collaborazioni e partecipazioni ad eventi come Sanremo ed i Seat Music Awards

“Ritorno in un luogo a me molto caro, l‘Arena di Verona, dove ho avuto già modo di lavorare con grandi artisti – ha dichiarato Campagnuolo, che aggiunge – sarà un’altra importante esperienza, ringrazio Patrizia Anno e Paolo De Maria per questa opportunità”.

