Tra commozione e lacrime Michele Plastino ha chiuso la grande attesa durata circa 30 ore su Teleclubitalia. Il noto giornalista, pioniere in Italia delle trasmissioni sportive sulle emittenti locali col suo programma “Goal di Notte”, nel 1987 tenne incollati i napoletani per 24 ore davanti alla tv in attesa del primo tricolore dei partenopei.

Lacrime e commozione in studio per la diretta-fiume di Michele Plastino

Ora, 36 anni dopo, verso il terzo tricolore degli azzurri ha passato il testimone al direttore di Club Napoli Allnews, Francesco Molaro, col nuovo primato.

Un grande successo per la diretta-fiume di Teleclubitalia con tanti spettatori sia in tv che sui social. Una maratona televisiva a cui hanno preso parte tanti ospiti illustri, come calciatori che hanno scritto la storia azzurra da Costanzo Celestini e Antonio Carannante a Gennaro Iezzo, poi tanti volti del panorama giornalistico campano e le telefonate dei tifosi.

Nella diretta poi tanti collegamenti coi nostri inviati dalle strade del centro storico di Napoli e dalle zona della provincia vestite d’azzurro. Plastino lo scorso agosto aveva anche previsto lo scudetto, come scritto nel biglietto nascosto nella pizzeria “Vincenzo Capuano” di via piazza Vittoria, svelato in diretta.

Alla fine, tra le lacrime, chiusura con la stessa frase di 36 anni fa: “Ora parola al campo”. Poi durante Napoli-Salernitana non è arrivato il risultato che si aspettava. Ma la festa ancora deve aspettare e Plastino potrebbe accompagnare ancora a diretta su Teleclubitalia.