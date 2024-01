Sta riscuotendo uno straordinario successo la pista di pattinaggio su ghiaccio realizzata sul porto di Pozzuoli in occasione delle festività natalizie.

A Pozzuoli prima pista di ghiaccio realizzata sul porto: numeri da record

Anche all’alba del primo giorno dell’anno, dopo una lunga notte di festa e concerti, centinaia di giovanissimi hanno affollato la struttura realizzata a “Piazza a mare” ormai diventata l’attrazione clou delle festività natalizie. Installazione leggera, a impatto zero, che fa da cornice al ricco calendario di eventi e spettacoli voluto dal sindaco Manzoni, dal 26 dicembre, ad oggi la pista ha catturato l’attenzione di migliaia di bambini, giovani e meno giovani che ad ogni ora del giorno e della notte non disdegnano una pattinata con vista sul mare e sul meraviglioso golfo di Pozzuoli. Un punto di ritrovo anche per tante famiglie che si divertono ad assistere alle performance sul ghiaccio.

«Con la pista abbiamo voluto mettere carburante nel motore dell’economia cittadina alimentando interesse, portando gente e creando un nuovo indotto economico – spiega l’assessore alle attività produttive e al commercio del comune di Pozzuoli, Titti Zazzaro – Qualcuno potrà obiettare che è una goccia in un oceano? Bene, è pur sempre una goccia, un qualcosa che siamo andati ad aggiungere rivitalizzando il centro storico e la zona del porto che non sono mai stati così belli, suggestivi e attraenti prima d’ora. Questa sinergia tra pubblico-privato, tra amministrazione comunale e commercianti sarà il volano per il rilancio della nostra economia cittadina: vogliamo che non si abbassino più le serrande e che i negozi, oggi chiusi in città per la crisi post pandemia e per le scellerate scelte della passata amministrazione, riaprano al più presto generando utili e nuovi posti di lavoro».

Tra gli aficionados della pista di pattinaggio a “Piazza a mare” ci sono anche tanti turisti che, in attesa di imbarcarsi per le isole, in questi giorni si stanno regalando minuti di svago sul ghiaccio a Pozzuoli.