A Napoli i big del centrodestra. Cirielli: “Via ai fondi per pensioni adeguate e più sicurezza”

I big del centrodestra in campo a Napoli: al Palapartenope è in programma la grande manifestazione elettorale a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli, che vedrà sul palco il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. L’area è completamente blindata, con un imponente schieramento di forze dell’ordine e già diverse centinaia di persone in fila per accedere alla struttura.

In attesa dell’arrivo dei leader nazionali, all’esterno del Palapartenope si è registrata anche una presenza curiosa: un sostenitore vestito da Garibaldi, che salutando con un “Buonasera Italia” ha attirato l’attenzione dei presenti, dichiarando così il proprio sostegno a Cirielli in modo singolare.

Sul fronte politico, il candidato del centrodestra ha ribadito la sua visione per il futuro della Campania, tracciando un netto confine con l’attuale gestione regionale: “Penso che De Luca sia il passato, sono dieci anni che ha governato la Regione Campania, quello che doveva fare lo ha fatto e verrà giudicato dai posteri. Ora la sfida è con il candidato Fico, che tramite il Pd ha governato per tanti anni la Regione e si assume la responsabilità dei disastri sulla sanità, sul lavoro, sulla sicurezza e sui trasporti pubblici”.Cirielli ha richiamato i problemi che spingono molti giovani a lasciare la Campania e le difficoltà dei pensionati: “Vivono con pensioni da fame. Con il ministero del Lavoro e l’Inps abbiamo previsto interventi possibili tramite i fondi sociali europei, aumentando le pensioni meno adeguate fino a 100 euro al mese”. Il candidato ha poi annunciato la firma di un “patto” con gli elettori su sanità, lavoro, assistenza sociale – con particolare attenzione ai pensionati – e sicurezza. Intanto l’attesa cresce: in molti sono già arrivati, altri continuano ad affluire. L’ingresso di Giorgia Meloni, ancora attesa, darà il via alla parte centrale della manifestazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

