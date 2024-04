Chiedevano 2 euro all’ora nei quartieri più popolari e tariffe più alte, anche sui 15-20 euro, nei luoghi turistici e in occasione di importanti eventi sportivi o musicali. L’intervento dei finanzieri in diversi quartieri napoletani ha posto fine, almeno per il momento, a questa situazione.

A Napoli fino a 20 euro per la sosta: segnalati 47 parcheggiatori abusivi

Protagonisti ancora una volta i parcheggiatori abusivi, che nelle zone più “in” della città partenopea non si facevano scrupoli ad alzare le loro richieste estorsive.

Finora sono stati individuati e segnalati al Prefetto 29 parcheggiatori abusivi, mentre ulteriori 18 sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria in quanto recidivi. I controlli si sono concentrati soprattutto nelle zone a più alta concentrazione turistica, come Pompei, in quelle della movida notturna, come Fuorigrotta, Riviera di Chiaia, Mergellina e lungomare partenopeo e anche quella della Stazione di Napoli Centrale.

Le sanzioni per questa condotta sono severe: una multa che varia tra 769 e 3.095 euro. In caso di recidiva, il trasgressore può essere denunciato e rischia l’arresto, oltre a un’ammenda che può arrivare fino a 7.000 euro.