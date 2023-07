Le tartarughe caretta-caretta scelgono ancora il litorale domitio-flegreo per deporre le uova. E si spingono sempre più a sud. Nei giorni scorsi infatti un nido è stato individuato a Licola nei pressi di una struttura in territorio di Pozzuoli, il “Moon Resort”.

Il primo quindi in territorio napoletano dopo quelli di Castel Volturno e del Cilento. Ed i ritrovamenti in Campania per l’estate 2023 sono in aumento, come spiega Pasquale Liccardo, volontario dell’associazione Domizia. Quest’anno a supportare i volontari, un monitoraggio dall’alto per individuare le tracce che permettono di delimitare l’area. Circa 100 le uova in questa caso con la schiusa che dovrebbe avvenire tra il 28 ed il 30 agosto.

Importante anche il ruolo dei gestori degli stabilimenti. Per uno spettacolo della natura che può tranquillamente convivere con le normali attività della struttura, grazie alle collaborazione di volontari ed istituzioni impegnate nel rilancio del litorale.

La mamma tartaruga in questa caso è stata chiamata Lea, un nome scelto per celebrare la vita e la natura.

VIDEO: