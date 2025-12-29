A Giugliano arriva la prima edizione del “Tuffo di San Silvestro”: il saluto al nuovo anno si dà in mare

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) – Un tuffo collettivo per salutare l’anno che se ne va e accogliere il 2026 con energia e condivisione. Il prossimo 31 dicembre, alle ore 12:00, il litorale giuglianese ospiterà la prima edizione del “Tuffo di San Silvestro”, un evento gratuito aperto a tutta la cittadinanza e al territorio.

L’iniziativa, che si terrà presso la struttura Sabbia d’Argento (Via Licola Mare, 167), nasce con l’obiettivo di creare un momento di aggregazione gioioso e originale. Sotto il patrocinio di diverse realtà locali e regionali, tra cui l’Amministrazione Comunale, l’Ente Riserve Naturali Regionali e la Protezione Civile, l’evento promette di diventare un appuntamento fisso della tradizione balneare invernale campana.

Il Programma della Giornata:

L’appuntamento è fissato per mezzogiorno, quando i partecipanti più audaci sfideranno le temperature invernali per il tuffo inaugurale. A seguire, per riscaldare gli animi e festeggiare insieme, l’organizzazione offrirà una bicchierata augurale gratuita a tutti i presenti.

“Invitiamo la cittadinanza giuglianese e l’intero territorio a partecipare a questa prima edizione. È un momento simbolico per condividere la fine dell’anno in un clima di festa, riscoprendo la bellezza del nostro mare anche in inverno.”

COMUNICATO STAMPA