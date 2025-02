A Casoria un murale dedicato a Santo Romano, giovedi la cerimonia di inaugurazione

Nel pomeriggio di giovedì 6 febbraio sarà inaugurato un murale dedicato a Santo Romano nel quartiere di origine. Il ragazzo ucciso a soli 19 anni per aver tentato di fare da paciere in una discussione a San Sebastiano al Vesuvio, nella notte tra il 1 e il 2 novembre scorso. L’opera nascerà in località Cittadella, ad Arpino frazione di Casoria e precisamente in via Pasquale De Feo, una strada vicina a dove viveva con la famiglia. Ad idearlo il fratello ventiduenne Tony e a realizzarlo l’artista Alex Shot.

Alla cerimonia presenzieranno parenti ed amici del giovane con la mamma, Filomena De Mare, che continua la sua opera di sensibilizzazione contro la violenza tra i giovani nei luoghi di aggregazione e nelle scuole dell’area nord di Napoli.