Diego De Silva presenta il suo nuovo romanzo a Giugliano

Mondadori Bookstore di Giugliano è entusiasta di annunciare un evento culturale imperdibile: lunedì 4 novembre 2024, presso l’HUB Palazzo Palumbo nel salone delle feste, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Diego De Silva, I titoli di coda di una vita insieme.

L’evento, che avrà inizio alle ore 18.30, vedrà l’autore dialogare con due ospiti d’eccezione: gli scrittori Lorenzo Marone e Paquito Catanzaro, in un confronto che offrirà al pubblico la possibilità di approfondire le tematiche e lo stile di un’opera che promette di emozionare e far riflettere. Diego De Silva, noto per la sua capacità di raccontare con sensibilità e ironia le sfumature dell’animo umano, regala ai lettori un nuovo viaggio nei rapporti umani, questa volta esplorando il significato delle “ultime scene” di una vita condivisa.

L’incontro sarà un’occasione per il pubblico di Giugliano e dintorni di conoscere da vicino uno dei grandi protagonisti della narrativa contemporanea italiana, in un dialogo aperto e interattivo con due figure di rilievo nel panorama letterario. La presenza di Lorenzo Marone e Paquito Catanzaro arricchirà l’evento, portando le loro personali riflessioni e stimolando un dibattito profondo e coinvolgente.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Mondadori Bookstore invita tutti gli appassionati di letteratura a partecipare a questa serata speciale, che celebra non solo l’uscita di un nuovo libro ma anche la bellezza del racconto e della condivisione.