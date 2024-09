Archiviato il 5° turno nel girone C di serie C, ruggito del Giugliano con il Catania, continua la crisi nera dell’Avellino, pari per Casertana, Sorrento e Turris e Casertana. Poker del Benevento in vetta alla classifica.

Ruggito Giugliano, Benevento in vetta

Nell’anticipo del venerdì pari tra Casertana e Messina e falchetti che non trovano ancora il primo successo stagionale. Pari a reti bianche nel derby campano tra Turris e Sorrento, l’Altamura si aggiudica il derby con il Taranto. Cade la Cavese in casa contro il Monopoli, al Lamberti è 0-1. Continua l’inizio di campionato horror dell’Avellino che cade anche contro il Latina 0-1 ed esonera Michele Pazienza, al suo posto Biancolino.

La domenica di C si apre con il pareggio tra Trapani e Juve Next Gen. Colpo del Giugliano che condanna il Catania alla prima sconfitta stagionale, 3-2 al De Cristofaro e gialloblù che ritornano al successo dopo 3 turni.

Nei posticipi serali roboante vittoria del Picerno che rifila 5 reti al Crotone per il 5-2 finale, primo ko stagionale anche per l‘Audace Cerignola con il Potenza che espugna il Monterisi grazie al solito Caturano. Poker del Benevento ai danni del Foggia e Giallorossi che volano in solitaria in vetta alla classifica

I risultati del 5° turno

Messina-Casertana 2-2

Sorrento-Turris 0-0

Taranto-Altamura 1-2

Cavese-Monopoli 0-1

Avellino-Latina 0-1

Trapani-Juve Next Gen 1-1

Giugliano-Catania 3-2

Picerno-Crotone 5-2

Benevento-Foggia 4-0

A.Cerignola-Potenza 0-1