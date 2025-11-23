Svolta nel caso dell’omicidio di Marco Pio Salomone, il 19enne ucciso con un colpo di pistola alla fronte nel cuore di Napoli. Un ragazzo di appena 15 anni si è presentato in Questura, accompagnato dal suo legale, dopo essere stato identificato e ricercato dalla Polizia fin da sabato 22 novembre.

Napoli, 15enne si costituisce: è accusato dell’omicidio del 19enne Marco Pio Salomone

Il minorenne è accusato di omicidio aggravato e di porto e detenzione illegale di arma da fuoco. L’episodio è avvenuto nel quartiere Arenaccia intorno all’una e mezza della notte tra venerdì e sabato, quando il 19enne è stato raggiunto da un proiettile mentre si trovava in auto con tre amici. Per lui non c’è stato nulla da fare: trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto poche ore dopo per la gravità della ferita.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile in collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia e la Procura per i Minorenni, avrebbero portato a raccogliere elementi considerati significativi a carico del 15enne. Restano tuttavia diversi punti irrisolti: le versioni fornite dal giovane e dagli amici della vittima non coincidono del tutto e gli investigatori sospettano che alcuni dettagli della dinamica non siano stati ancora chiariti.

Chi era la vittima

Marco Pio Salomone, 19 anni, era già noto alle forze dell’ordine. Nell’agosto 2024 era stato arrestato insieme ad altri due giovani nel corso di un’operazione antidroga nel Parco Geco, dove furono sequestrati stupefacenti e un’arma. Poche settimane prima, nella stessa area, un commando aveva aperto il fuoco in piazza Sant’Eframo Vecchio: un agguato rimasto incompiuto che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver avuto proprio lui come obiettivo, sullo sfondo di contrasti tra gruppi giovanili per il controllo dello spaccio notturno.

La notte dell’omicidio, tutto è accaduto in via Generale Francesco Pinto, nei pressi di una sala giochi. Gli amici hanno subito tentato di salvarlo trasportandolo in ospedale, ma le sue condizioni erano troppo gravi: i medici lo hanno giudicato non operabile. Salomone aveva precedenti legati allo spaccio.